Ligue 1 : Bordeaux grimpe sur le podium après son nul à Nice

Il est décidément difficile de gagner deux matchs de suite à domicile. L'OGC Nice en a fait l'amère expérience ce vendredi soir devant Bordeaux en match avancé de la 13e journée. Cinq jours après son succès aux dépens de Reims (2-0), les hommes de Patrick Vieira ont été tenus en échec (1-1) et végètent en milieu de tableau (10e). Les Bordelais, en revanche, grimpent sur le podium.Ce qu'il faut retenirAprès 25 minutes d'observation, Nice fait mouche sur sa première occasion à la suite d'une belle action collective conclue par Pierre Lees-Meslou d'une puissante tête (1-0, 27e). Dans la foulée, les Azuréens manquent de peu le break sur une frappe de Dolberg détournée par Costil (29e). Les Girondins répliquent en fin de premier acte mais le portier Walter Benitez préserve la courte avance de son équipe en réalisant deux superbes parades à la suite d'un tir lointain de Tchouaméni (38e) puis une reprise de Briand (39e). Persévérant, Bordeaux égalise au retour des vestiaires grâce un pénalty de Briand consécutif à une faute de Nsoki sur Kamano dans la surface (1-1, 50e). Malgré une poussée des hommes de Patrick Vieira en fin de rencontre, les deux équipes se quittent sur un match nul plutôt équitable.L'homme du match : Youcef AtalLe latéral droit niçois a, une nouvelle fois, réalisé un match plein. Lors du premier acte, l'international algérien a été un danger constant pour les Bordelais. Il a d'abord adressé un centre millimétré pour Lees Meslou qui a ouvert le score (27e) puis, deux minutes plus tard, sa chevauchée de 70m démarrée dans sa surface de réparation aurait pu aboutir au break sans l'échec de Dolberg face à Costil. Infatigable même s'il a parfois manqué un peu de lucidité, Youcef Atal s'est aussi distingué au retour des vestiaires sur le côté gauche, d'abord en manquant de peu le but de la victoire sur une frappe excentrée détournée par Costil (69e) puis sur un ...