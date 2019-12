Ligue 1 : avec Rudi Garcia, Lyon ne voit toujours pas d'éclaircie

Anthony Lopes, l'incontournable gardien de l'OL, a son club dans le sang. Mais son club a déjà perdu huit fois cette saison, toutes compétitions confondues, dont quatre sous la mandature Garcia. Loin, très loin des attentes initiales. « Je n'aime pas voir mon club dans cette situation. J'aime le voir quand il est tout en haut, souffle Lopes. Ce n'est pas le cas aujourd'hui et cela me touche ».Lyon a encore perdu, mardi face à Lille (0-1). En ne proposant presque rien dans le jeu. Les Rhodaniens avaient esquissé un réel mieux après l'arrivée de Rudi Garcia, mi-octobre, mais là, ils viennent de perdre 3 de leurs 5 derniers matchs. Trois résultats négatifs mais trois prestations également très décevantes dans le jeu à Marseille (défaite 1-2), à Saint-Pétersbourg (revers 0-2) et donc contre Lille (défaite 1-0). Garcia, pour l'instant, n'a pas trouvé la recette miracle. Alors certes, il a changé des choses (notamment en associant Memphis et Dembélé dans l'axe avant la blessure de Memphis) mais son équipe est toujours aussi inconstante d'un match à l'autre. D'une mi-temps à l'autre. « Je suis atteint de rien du tout, clame Rudi Garcia. Je suis combatif ». « On est satisfait de ce que l'on voit jour après jour, expliquait encore mardi Jean-Michel Aulas, juste avant le revers contre Lille. Rudi Garcia a beaucoup d'expérience. Au quotidien, au contact des joueurs, on voit une nouvelle ambition qui est en train de revenir ». Cela ne saute pourtant pas aux yeux.Pas l'amour fou entre Garcia et le staffPour l'instant, le boss de l'OL laisse Garcia travailler. Il le soutient. Pleinement. Il lui fait confiance pour redresser son club. Il n'a pas non plus vraiment le choix après avoir déjà changé d'entraîneur cette saison. Juninho, le directeur sportif, qui a choisi Garcia, s'entend bien avec ce dernier. Les rares interventions du directeur sportif brésilien sont d'ailleurs souvent très ...