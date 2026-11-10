Ligue 1 : après l'humiliation, Lens tourne déjà la page Cahuzac

Yannick Cahuzac, alors entraîneur du RC Lens durant la rencontre de Ligue 1 contre l'Olympique Lyonnais, le 9 octobre 2026 au stade Bollaert ( AFP / Sameer AL-DOUMY )

Moins de deux mois après sa nomination comme entraîneur de Lens, Yannick Cahuzac a été limogé de son poste mardi, emporté par une humiliation contre Côme la semaine dernière, fragilisant encore les Sang et Or qui vont connaître un troisième coach cette saison.

Cahuzac, qui avait succédé à Dino Toppmöller mi-septembre, n'a pas survécu à l'humiliation des Lensois à domicile face à Côme (9-1) mercredi dernier, avant d'enchaîner un deuxième revers à Bollaert face à Marseille (2-1) dimanche en championnat.

"On sent qu'on est malade. On sent que mercredi a laissé quelques séquelles", avait reconnu Cahuzac après la rencontre contre l'OM. "On a su relever la tête. Mais on a pas mal de manques, on sent qu'on n'a plus de confiance."

Capitaine des Sang et Or entre 2019 et 2022, l'ancien milieu de terrain avait intégré le staff de Toppmöller cet été, avant d'être promu pour faire ses débuts comme entraîneur principal en raison du départ surprise de l'entraîneur allemand après seulement quatre journées de Ligue 1.

En neuf matches à la tête de Lens, Cahuzac a décroché seulement trois victoires pour six défaites toutes compétitions confondues.

"Plus jamais ça"

Il n'a surtout remporté aucun point en Ligue des champions, avec trois revers contre le Sporting Portugal (2-0), Bruges (3-0), et donc celui historique contre Côme, le pire jamais enregistré par un club français dans la compétition.

Humiliés 9-1 par Côme en Ligue des champions, les Lensois quittent la pelouse du stade Bollaert, têtes basses, le 4 novembre 2026 ( AFP / Francois LO PRESTI )

"Devant nos fans, ici, à Bollaert, ce n'est pas acceptable", avait déclaré le président du RC Lens Joseph Oughourlian dimanche sur Ligue 1 +, expliquant avoir fait inscrire "plus jamais ça" sur les murs du vestiaire.

"Ce qui a failli mercredi, c'est le club. Le club c'est les joueurs, c'est l'entraîneur, c'est la direction sportive", avait ajouté le président lensois, qui disait ne pas croire "aux réactions court-termistes".

Mais les derniers résultats auront finalement eu raison des ces principes, coûtant sa place à Cahuzac alors que le club peine à retrouver son efficacité collective de la saison passée.

Vainqueur de la Coupe de France et deuxième du championnat derrière le PSG l'an dernier sous la direction de Pierre Sage, Lens pointe actuellement à la 11e place du championnat, à sept points du podium après 10 journées.

Blessures et mercato timide

Tout avait pourtant bien débuté pour Lens, vainqueur du Trophée des champions contre le PSG en août, pour le premier titre de Toppmöller dans un Bollaert en fusion.

Le meilleur des lancements pour le technicien allemand, qui avait la lourde tâche de succéder à Pierre Sage, parti tenter l'aventure en Premier League.

Mais rapidement, les doutes naissent autour de l'ancien entraîneur de Francfort, dont l'équipe manque de maîtrise.

Après à peine quatre journées de L1, les deux parties se séparent, Lens ayant échoué à trouver un accord avec Toppmöller pour modifier son staff. Deux mois plus tard, c'est Cahuzac qui s'en va aussi prématurément.

Le directeur sportif du RC Lens Jean-Louis Leca lors d'un point-presse au centre de La Gaillette, près de Lens, le 16 juin 2026 ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Mais au-delà des changements d'entraîneurs, les Sang et Or paient aussi un mercato qui n'a pas porté ses fruits, avec les départs de nombreux cadres cet été.

Désireux de ne pas reproduire ses erreurs passées avec des dépenses excessives, le club a multiplié les paris (Ivanovic, Titraoui, Todibo, Hazard...) pour l'instant non payants.

Les blessures de plusieurs joueurs cadres, dont Ismaëlo Ganiou en charnière centrale, ont également affaibli l'équipe, souvent fébrile défensivement.

"Il faut qu'on recompose ce groupe, c'est la même équipe qui a gagné le Trophée des champions il y a deux mois. C'est la même équipe qui a gagné contre Lyon, qui était invaincue jusque-là il y a quelques semaines", déclarait Oughourlian dimanche. "Il faut juste un peu plus de consistance dans nos prestations."

Reste à voir avec quel entraîneur sur le banc.