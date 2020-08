Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue 1 : Angers vainqueur, Ismaël Traoré premier buteur Reuters • 22/08/2020 à 19:11









Ligue 1 : Angers vainqueur, Ismaël Traoré premier buteur par Adonis Vesin (iDalgo) Angers a empoché ce samedi la première victoire de la saison en Ligue 1 à Dijon (1-0). Le capitaine angevin Ismaël Traoré est devenu, lui, le premier buteur de ce nouvel exercice. Le défenseur central a ouvert le score à la 22e minute. Ecuele-Manga (Dijon) avait failli marquer contre-son-camp dès la première minute de jeu. Son dégagement raté avait trouvé l'extérieur du poteau de Gomis. Marié a manqué d'égaliser, Paul Bernardoni a vu son poteau repousser la tentative du Dijonnais (37e). Aurélien Scheidler, arrivé à Dijon d'Orléans, s'est vu logiquement refuser deux buts pour hors-jeu. Baptiste Santamaria a manqué le break de la tête à la toute fin du temps réglementaire (90e).

