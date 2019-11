Ligue 1 : Angers engrange, Strasbourg se réveille, Nantes patauge

Dijon a remonté Rennes pour s'imposer. Reims a été tenu en échec par Metz. Plus tôt ce samedi, Lyon l'a emporté sur Nice. Vendredi, le Paris Saint-Germain dominait Lille en ouverture de cette 14e journée.La fin de disette : Reims marque enfinReims campe dans le haut de tableau mais fait pâle figure au classement des meilleures attaques. Les Rémois ne sont pas flamboyants offensivement. Et pour cause, ils ont mis fin à 365 minutes sans but face à Metz. Grâce à l'ouverture du score d'Axel Disasi, les Champenois font trembler les filets pour la première fois depuis le 19 octobre en Ligue 1. Toutefois, ils n'ont pas su garder leur avantage et concèdent le nul face au promu (1-1).Le bon coup : Dijon de mieux en mieuxLes Dijonnais ont été récompensés de leur audace face à Rennes. Après avoir touché deux fois les montants, le DFCO a subi l'ouverture du score. Mais les Dijonnais ont fait preuve d'abnégation pour renverser le Stade Rennais (2-1). Les Bourguignons ne sont plus barragistes. Ils engrangent une quatrième victoire en sept rencontres. Victoire du DFCO ! Menés au score, les Rouges ont trouvé les ressources pour revenir et s'imposer ! (2-1)Résumé et réactions à suivre sur https://t.co/x13fKpEwbt#DFCOSRFC #Ligue1Conforama pic.twitter.com/zZ2lzMhQI1-- Dijon FCO (@DFCO_Officiel) November 23, 2019 La mauvaise série : Nantes baisse en régimeDéfait lors des quatre derniers matches, Nantes n'a pas su se relancer face à Brest. Malgré l'ouverture du score de Kalifa Coulibaly, son premier but depuis le 20 septembre, les Canaris ont été rejoints par le promu (1-1). Certes, le FCN stoppe la série de revers mais n'a plus gagné en championnat depuis un mois et demi. Nantes glisse à la sixième place.Le chiffre : 7En difficulté depuis le début de saison, notamment à l'extérieur, Strasbourg se redresse. Le Racing a battu Amiens (4-0). Les Alsaciens ont enfin trouvé la faille hors de leur base. Il a fallu attendre ...