Ligue 1 : à Marseille, la méthode André Villas-Boas, ça marche

Lors de son arrivée sur le vieux port en octobre 2016, les ambitions de Frank McCourt étaient claires pour Marseille et son « Champions Project » : « bâtir une équipe qui joue le titre de champion de France chaque année. »Trois ans après, le bilan est assez famélique. Aucun podium, pas de qualification en Ligue des champions mais surtout des statistiques désastreuses face à ses concurrents directs (PSG, OL, Monaco). Et le dernier été marseillais laissait planer beaucoup de doutes quant aux prochaines échéances : un effectif limité avec de nombreux départs (Ocampos, Balotelli, Gustavo, Njie, Rami) et un nouveau coach réputé pour son « instabilité », André Villas-Boas (AVB).Le technicien Portugais passe en moyenne, en effet, une seule saison au même endroit avec des résultats plus (Porto) ou moins probants (Chelsea, Tottenham). La question pouvait donc légitimement se poser dans un club qui cherche de la stabilité : est-il l'entraîneur idoine pour l'OM ? Le classement de Ligue 1 après 15 journées La clasificación de la #Ligue1Conforama tras 15 jornadas.El @OM_espanol se consolida en el 2° puesto, mientras @MontpellierHSC gana terreno en el Top 5 y @OL en el Top 10. pic.twitter.com/dmqxy3pkWX-- Ligue 1 Español (@Ligue1_ESP) December 2, 2019 A l'approche de la mi-saison, la réponse semble oui. L'OM est actuellement deuxième de L1 après 15 journées de championnat avec cinq points de retard sur le PSG mais surtout quatre d'avance sur son premier poursuivant et adversaire de ce mardi jour le club d'Angers. La méthode André Villas-Boas fonctionne malgré les absences de ses joueurs stars (blessure de Thauvin et suspension de Payet).Pour compenser, le technicien portugais effectue des choix qui s'avèrent souvent payants. À l'image du repositionnement au milieu de la pépite locale, Boubacar Kamara, 20 ans. Depuis que ce défenseur central de formation évolue dans l'entrejeu, l'OM a gagné quatre matchs dont ...