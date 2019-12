Ligue 1 : à la trêve, c'est l'OM qui rit et l'OL qui pleure

C'est la pause en Ligue 1. À la mi-temps du championnat, le suspense pour le titre est largement éventé et personne ne rejoindra le PSG. C'est presque pareil pour les deux dernières places où, malheureusement pour eux, Nîmes et Toulouse semblent très mal embarqués. Mais pour le reste, la L1 ressemble à un peloton cycliste resté compact et qui attend les derniers kilomètres pour décanter la course. Entre Nantes, cinquième, et Saint-Etienne, quatorzième, il n'y a ainsi que quatre points d'écart.Dans l'opus 2019-2020 du Championnat, il suffit de gagner deux fois de suite pour rêver d'Europe. Ou de perdre deux rencontres dans le même temps pour craindre la relégation. Passionnant certes mais surtout signe de nivellement par le bas. Car cette demi-saison où, PSG excepté, tout le monde peut battre et craindre tout le monde s'explique surtout par l'apathie de grosses écuries comme Lyon, Monaco, voire Bordeaux et Saint-Etienne. Dans ce piège à gros, seul Marseille a tenu son rang.Le retour de l'OM Dimitri Payet et André Villas-Boas après la victoire de l'OM contre Saint-Etienne, le 1er septembre./Icon Sport/Alexpress André Villas-Boas, le coach marseillais, a compris que son prédécesseur Rudi Garcia avait laissé une équipe en mauvais état moral, lassée par son management. Villas-Boas s'est donc attelé à un travail psychologique payant, notamment auprès de Steve Mandanda et, surtout, de Dimitri Payet. Le Réunionnais avec six buts et trois passes décisives, est impliqué dans 40 % des réalisations marseillaises. Grâce au retour de son capitaine, l'OM, solide dauphin de Paris, est bien parti pour décrocher un billet direct pour la prochaine Ligue des champions.Lyon a eu tout faux Rudi Garcia lors de la rencontre face à Reims, le 21 décembre 2019./AFP/François Nascimbeni Jean-Michel Aulas avait promis la révolution à Lyon en lâchant les commandes au profit du duo brésilien Juninho (directeur sportif) - ...