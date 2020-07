Lignes d'autocars : après l'avoir rachetée, Flixbus demande la liquidation d'Eurolines

La compagnie d'autocars Eurolines, qui avait pâti de l'arrivée des "cars Macron" de 2015, a été placée en liquidation judiciaire malgré son rachat par l'allemand Flixbus il y a moins d'un an.

Un car Eurolines à Porte de Bagnolet le 4 juin 2012. ( AFP / PIERRE VERDY )

Placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Nanterre, la société de transports par autocars Eurolines va devoir mettre la clé sous la porte vendredi 24 juillet prochain, victime de la concurrence d'opérateurs à bas coûts.

"Le 24 juillet, il n'y a plus d'activité, la société cesse officiellement", a affirmé à l'AFP Me Pierre-François Rousseau à l'issue de l'audience qui s'est déroulée ce mardi à huis clos. "La liquidation était attendue (...). On avait obtenu un sursis qui était déjà une victoire pour les salariés", a-t-il rappelé.

Fin juin, la direction du groupe allemand FlixBus, propriétaire d'Eurolines, avait demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire pour sa filiale d'autocars interurbains, rachetée il y a à peine un an à Transdev. Mais le tribunal avait demandé une poursuite d'activité sous administration judiciaire pendant un mois.

Le rôle de Flixbus critiqué

Fondée en 1985, la société Eurolines était le fruit d'une association de 29 entreprises indépendantes, dont la française Veolia Transports. Elle avait prospéré avant de voir ses parts de marché reculer, notamment avec l'ouverture à la concurrence par la loi Macron d'août 2015 et l'arrivée sur le marché d'opérateurs de transports à bas coûts. Flixbus est l'un des deux acteurs des "cars Macron" en France avec BlaBlaBus.

" Flixbus a vidé de sa substance Eurolines, va maintenant récupérer des parts de marché et aujourd'hui essaie de se débarrasser des salariés sans payer quoi que ce soit en utilisant" comme prétexte la crise économique liée au Covid-19, a regretté l'avocat des salariés.

La décision de liquidation judiciaire concerne 36 salariés encore actifs au sein de la société, alors qu'un peu plus d'une cinquantaine ont déjà été placés en reclassement dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), a précisé pour sa part Mohamed Bessaoud, délégué syndical de la CGT Eurolines.

"On est déçus, même si on s'y attendait. On se dit que ça ne peut pas s'arrêter comme ça, c'est un peu dur et on a un peu de mal à comprendre", a regretté Akim, salarié pendant quatre ans au sein du groupe. Comme lui, une vingtaine de salariés étaient présents devant la salle d'audience.

Contactée par l'AFP, la direction d'Eurolines n'a pas souhaité commenter la décision du tribunal, mais a fait savoir que "l'ouverture d'une procédure collective visant les 36 salariés encore actifs de la société Eurolines apparaît comme inéluctable en raison de la situation comptable et financière dans laquelle se trouve l'entreprise".

"Que Flixbus paie pour ce qu'il a fait"

Cette situation, poursuit le groupe, a "subitement et fortement" été "aggravée par la crise sanitaire et économique engendrée par la pandémie du Covid-19".

"C'est dans ce contexte que la direction d'Eurolines a été contrainte de demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire malgré tous les efforts entrepris depuis plus d'un an, prenant la forme d'investissements significatifs, de la mise en place d'un plan de réorganisation d'ampleur de ses activités ainsi que du recours aux mesures d'urgences initiées dès le début de la crise sanitaire", a-t-elle argumenté.

"Le plus important maintenant, c'est de pouvoir tourner la page et aller chercher de l'argent au sein de Flixbus", a expliqué M. Bessaoud. " Malheureusement, Eurolines ne dispose pas de beaucoup d'actifs, donc on va essayer d'aller titiller le groupe pour avoir plus d'argent pour financer le futur plan social", a-t-il poursuivi.

"Est-ce que les salariés vont repartir avec le minimum ou est-ce qu'on pourra obtenir quelque chose de plus ?", s'est interrogé Me Pierre-François Rousseau. Ce que les salariés veulent obtenir, c'est que Flixbus participe à un futur plan et paie le prix de ce qu'elle a fait", a-t-il dit.

Eurolines a réalisé près de 49 millions de chiffre d'affaires en 2018, avant son rachat.