Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Liga : Valence chute, Coquelin gagne Reuters • 19/09/2020 à 23:20









Liga : Valence chute, Coquelin gagne par Adonis Vesin (iDalgo) Villarreal, le club de Francis Coquelin, s'est imposé 2-1 contre Eibar. Kike (0-1, 50e) avait effacé Asenjo et ouvert le score pour les Basques. Moreno s'est joué de la défense pour égaliser (1-1, 63e) avant que Paco Alcacer ne retourne la rencontre (2-1, 71e) sur un tacle glissé. Geoffrey Kondogbia et Mouctar Diakhaby n'ont pas eu la même réussite avec Valence. Ils se sont inclinés 2-1 au Celta Vigo. Iago Aspas s'est offert un doublé (13e, 57e), avec un slalom de Nolito et un coup-franc direct, auquel a répondu Gomez (46e) d'une reprise sans contrôle d'un centre de Daniel Wass. Jaime Mata a marqué d'une demi-volée pour Getafe (54e) sur le seul tir cadré du match contre Osasuna.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.