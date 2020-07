Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Liga NOS : Portimonense relégué, Setubal et Tondela se sauvent Reuters • 26/07/2020 à 22:54









Liga NOS : Portimonense relégué, Setubal et Tondela se sauvent par Florian Burgaud (iDalgo) La dernière salve de matches de l'ultime journée de la Liga NOS 2019/2020 n'a pas été aussi machiavélique que la perte de la place européenne pour Famalicão samedi soir. Tondela, le Vitoria de Setubal et Portimonense jouaient leur survie en première division portugaise. Mais, comme les trois formations se sont imposées, le classement n'a pas bougé et c'est Portimonense qui prend l'ascenseur pour l'étage inférieur malgré une victoire 2-0 face au CD Aves, l'autre club relégué. Setubal, vainqueur sur le même score de Belenenses, et Tondela, qui s'impose 2-1 sur la pelouse de Moreirense, restent dans l'élite du football de la nation championne d'Europe.

