Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Liga NOS : du spectacle pour les premières rencontres de la dernière journée Reuters • 25/07/2020 à 00:19









Liga NOS : du spectacle pour les premières rencontres de la dernière journée par Florian Burgaud (iDalgo) Ce week-end, le Championnat du Portugal prend fin avec une 34e journée étalée du vendredi au dimanche. Pas moins de 10 buts ont été inscrits lors des deux premières rencontres, sans vainqueur. D'abord, le Vitoria de Setubal, mené 2-0 sur la pelouse de Santa Clara après 42 minutes de jeu, est remonté au score avec, notamment, un but de son Français Florent Hanin, formé au Havre. Plus tard dans la soirée, Gil Vicente et Paços de Ferreira, dans une rencontre de milieu de tableau, se sont offert une orgie offensive qui a débouché sur un nul 3-3. Ce samedi, la troisième place se joue entre Braga et le Sporting qui jouent, respectivement, Porto et le Benfica.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.