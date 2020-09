Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Liga : Nabil Fekir buteur avec le Real Betis, leader ex-aequo avec Grenade Reuters • 20/09/2020 à 20:55









par Florian Burgaud (iDalgo) La Liga est belle est bien de retour. Depuis maintenant une semaine, le Championnat d'Espagne bat son plein sans ses clubs phares, sauf le Real Madrid qui revient à la compétition ce dimanche soir à 21 heures à Saint-Sébastien, mais avec un Nabil Fekir en pleine forme. L'international tricolore a marqué son premier but de la saison ce dimanche après-midi sur un penalty lançant idéalement le Betis sur la route du succès 2-0 devant le Real Valladolid. Avec cette victoire, le club sévillan est au sommet de la Liga a égalité de points avec le Grenade, victorieux 2-1 d'Alavés, de Maxime Gonalons. Par ailleurs, les promus de Cadiz s'imposent 2-0 sur la pelouse de Huesca, un autre nouveau venu dans l'élite du football ibère.

