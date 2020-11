Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Liga : mais qui peut stopper la Real Sociedad ? Reuters • 01/11/2020 à 23:16









Liga : mais qui peut stopper la Real Sociedad ? par Pierre Sarniguet (iDalgo) Quatrième succès de rang pour la Real Sociedad. Cette fois-ci, c'est le Celta Vigo qui a fait les frais de l'équipe Basque en s'inclinant à domicile 4/1. David Silva a mis les siens sur les bons rails dès la 24e minute de jeu. Ensuite, Oyarzabal a inscrit son cinquième but en championnat avant que William José n'inscrive un doublé. Dans une dynamique totalement opposée, Levante vient d'enchaîner un cinquième match sans succès. En déplacement sur la pelouse d'un autre club andalou, Grenade, Levante n'a pas réussi à prendre les trois points malgré la réduction à 10 des locaux suite à l'expulsion de Maxime Gonalons dès la 16e minute de jeu. Malgré 19 tirs tentés et 72% de possession de balle, Levante n'est rentré à Valence qu'avec le point du match nul. Enfin, le Betis Séville s'est imposé 3/1 à domicile contre Elche tandis que Valence et Grenade se laissaient sur un match nul 2/2 au terme d'une fin de match tendue. Angel a donné l'avantage aux visiteurs à la 94e minute de jeu, puis son équipier Suarez a écopé d'un carton rouge à la 98e aboutissant à l'égalisation sur penalty de Valence (Soler à la 100e).

