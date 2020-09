Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Liga : le Real Madrid commence par un match nul dans le Pays Basque Reuters • 20/09/2020 à 23:07









Liga : le Real Madrid commence par un match nul dans le Pays Basque par Florian Burgaud (iDalgo) La Casa Blanca a mal débuté sa saison domestique 2020/2021. Tenus en échec 0-0 sur la pelouse du stade Anoeta de Saint-Sébastien par la Real Sociedad, les joueurs de Zinedine Zidane n'ont jamais réussi à forcer le verrou basque. Dominateur, le champion d'Espagne a eu le ballon 68% du temps, tirant à 16 reprises pour seulement quatre tentatives cadrées. À noter la première titularisation sous le maillot madrilène du Norvégien Martin Odegaard, un an après un prêt probant passé, justement, dans les rangs de la Real Sociedad. Le Real Madrid aura l'occasion de se rattraper dès samedi prochain lors d'un déplacement à Séville sur la pelouse du Betis. L'occasion pour trois anciens Lyonnais, Karim Benzema, Ferland Mendy et Nabil Fekir, de se retrouver.

