Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Liga : Le Real Madrid chute à domicile Reuters • 17/10/2020 à 23:36









Liga : Le Real Madrid chute à domicile par Pierre Sarniguet (iDalgo) Le leader de la Liga a chuté dans son stade d'entraînement Alfredo-Di-Stéfano. Les Merengues se sont inclinés 1/0 contre le promu Cadix sur un but d'Anthony Lozano à la 16e minute de jeu. Malgré 75% de possession de balle et 14 tirs tentés, l'équipe de Zidane a perdu son premier match de la saison en cinq journée. Elle conserve tout de même la tête du championnat en profitant du faux pas du Barça perdant face à Getafe 1/0.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.