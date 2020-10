Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Liga : le Betis Séville leader provisoire Reuters • 03/10/2020 à 23:52









Liga : le Betis Séville leader provisoire par Adonis Vesin (iDalgo) Une maîtrise collective. Le Betis Séville de Nabil Fekir a disposé sans trembler de Valence (2-0). Sergio Canales, appelé avec la sélection espagnol, a ouvert le score sur une géniale demi-volée à l'entrée de la surface (1-0, 19e). Tello a ensuite concrétisé la deuxième passe décisive de Joaquin (74e). Les Sévillans ont succédé à... la Real Sociedad, vainqueur 3-0 contre Getafe deux bonnes heures plus tôt. Oyarzabal a d'abord marqué sur penalty (28e) avant de délivrer un coup-franc dans la course de Merino (79e). Portu (81e) a terminé la démonstration en lobant Soria en un-contre-un (3-0, 81e). Le match entre Elche et Huesca a, lui, était aussi nul que son score l'indique (0-0), avec aucun tir cadré de la part d'Elche et seulement quatre pour son adversaire.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.