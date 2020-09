Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Liga : Le Barça tranquille face à Villareal Reuters • 27/09/2020 à 22:56









Liga : Le Barça tranquille face à Villareal par Pierre Sarniguet (iDalgo) Pour son premier match de la saison, le Barça, qui a connu un été mouvementé, s'est rassuré en l'emportant 4/0 face à Villareal. Fati (par deux fois), Messi et un but contre son camp de Torres ont mis les Blaugranas sur la bonne voix à l'aube d'une nouvelle saison pour un FC Barcelone en reconstruction. Plus tôt dans la journée, Valladolid et le Celta Vigo se sont séparés sur un match nul 1/1. Au classement, c'est le Betis Séville qui est leader avec deux victoires en trois matchs.

