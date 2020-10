Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Liga : l'Atletico se replace dans le Top 5 Reuters • 17/10/2020 à 19:34









Liga : l'Atletico se replace dans le Top 5 par Adonis Vesin (iDalgo) Madrid a retrouvé le chemin du but. Après un cinglant succès 6-1 contre Grenade, l'Atlético restait sur deux matches nuls 0-0 à Huesca et contre Villarreal. Les hommes de Diego Simeone ont finalement marqué deux fois contre le Celta Vigo, grâce à l'ancien Barcelonais Luis Suarez (6e), servi par Manuel Sanchez, et en toute fin de partie par une tête du Belge Yannick Carrasco (90e+5). Avec un match de retard, les Colchoneros pointent à deux longueurs de la tête de la Liga. Le Celta Vigo redescend à la treizième place (5 points), mais avec seulement une victoire de plus que la lanterne rouge Valladolid.

