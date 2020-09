Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Liga : L'Atlético Madrid sans pitié pour Grenade Reuters • 27/09/2020 à 18:53









Liga : L'Atlético Madrid sans pitié pour Grenade par Pierre Sarniguet (iDalgo) L'Atlético Madrid a étrillé Grenade sur sa pelouse cet après-midi sur le score de 6/1. Cette belle victoire permet aux hommes de Simeone de démarrer de belle manière l'exercice 2020/2021. C'est en seconde période que les Colchoneros ont fait plier leurs adversaires grâce Correa, Félix, Llorente, et Suarez. Ce dernier a d'ailleurs marqué un doublé après être entré en cours de jeu pour ses premières minutes de jeu pour le club madrilène. Dans les autres matchs de l'après midi, Levante est allé s'imposer 3/1 sur la pelouse d'Osasuna et Eibar s'est incliné 1/2 sur sa pelouse contre un autre club basque, celui de l'Athletic Bilbao.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.