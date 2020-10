Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Liga : l'Atlético Madrid enchaîne, Séville cale encore Reuters • 24/10/2020 à 23:19









Liga : l'Atlético Madrid enchaîne, Séville cale encore par Pierre Sarniguet (iDalgo) L'Atlético Madrid de Simeone poursuit sur sa lancée en ce début de championnat. Ce soir les Colchoneros se sont imposés 2/0 à domicile face au Bétis Séville. Llorente et Suarez ont été les deux buteurs de la partie permettant au club de la capitale de rester invaincu cette saison et de pointer à la deuxième place du classement derrière le rival Madrilène. Solide cette semaine du côté de Chelsea (0/0), le FC Séville n'a pas montré le même visage ce soir face à Eibar. Les Basques sont venus s'imposer 1/0 en terres andalouses grâce à un but de Kike (41e) forçant les Sévillans à enchaîner une seconde défaite de rang en Liga. Enfin, Osasuna s'est imposé 1/0 contre l'Athletic Bilbao (Garcia Santos 81e).

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.