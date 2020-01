Liga : Griezmann et Barcelone dans la douleur pour la première de Setien

Une semaine après le limogeage de Valverde, on attendait de voir le Barça nouveau de Quique Setien. Et pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose, tant les Blaugrana, même s'ils ont battu Grenade (1-0) et repassent en tête de la Liga devant le Real Madrid, continuent de manquer cruellement de mouvement et d'imagination.Stériles pendant 75 minutes, les Catalans ont dû attendre de jouer à onze contre dix pour faire enfin la différence grâce à l'inévitable Lionel Messi... Ce Barça-là laisse pourtant sur sa faim. À l'image d'une première période insipide où les Barcelonais auront aligné 508 passes sans jamais trouver la faille. Du jamais-vu depuis au moins quinze ans en championnat d'Espagne. #LaLiganull Petite victoire du FC Barcelone contre Grenade ! pic.twitter.com/trcbL3UuH1-- beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 19, 2020 Dans le marasme ambiant, Antoine Griezmann n'a pas fait beaucoup mieux que ses coéquipiers. En pointe côté gauche dans une attaque à trois avec Messi au centre (en l'absence de Suarez, indisponible quatre mois) et Ansu Fati à droite, le champion du monde est encore apparu en difficulté. Malgré ses sept buts et quatre passes décisives en 19 matchs de championnat, le Tricolore ne semble toujours pas avoir la pleine confiance de ses partenaires. À commencer par le plus illustre d'entre eux, Lionel Messi, qui a souvent oublié de le servir.Des entraînements plus musclésEn seconde période, les hommes de Setien ont même frôlé la punition avec une frappe d'Eteki venue mourir sur le poteau droit de Ter Stegen. Heureusement pour le Barça, l'expulsion de German Sanchez pour une faute sur Messi (69e) a pesé dans les jambes des Andalous. À la suite d'une superbe récupération de la jeune pépite Ricard Puig, entré en jeu à la place de Rakitic, Griezmann dévie pour Vidal dont la talonnade dans la surface trouve Messi. L'Argentin, peu inspiré jusque-là, ne rate pas le cadre. En fin de ...