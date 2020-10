Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Liga : Grenade poursuit sur sa lancée, la Real Sociedad prend la tête Reuters • 25/10/2020 à 22:53









Liga : Grenade poursuit sur sa lancée, la Real Sociedad prend la tête par Pierre Sarniguet (iDalgo) Quatrième succès en six matchs pour Grenade en Liga. Le club Andalous a dominé Getafe 1/0 grâce à un but de Montoro dans le temps additionnel de la première mi-temps. Ce succès lui permet de se placer à la troisième place du championnat à égalité avec le Real Madrid. Dans le même temps, le Deportivo Alaves s'est imposé 2/0 sur la pelouse de Valladolid grâce à des réalisations de Pina et Sainz. Cette défaite enfonce un peu plus les locaux qui n'ont toujours pas remporté le moindre match cette saison en sept rencontres. Cadix et Villareal se sont eux laissés sur un match nul 0/0. Dans la soirée, ce sont les basques de la Real Sociedad qui ont pris le leadership de la Liga grâce à une large victoire contre Huesca (4/1). Le doublé d'Oyarzabal et les buts de Portu et Izak ont scellé ce succès.

