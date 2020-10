Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Liga : Cadix et Séville s'imposent Reuters • 01/10/2020 à 21:59









Liga : Cadix et Séville s'imposent par Pierre Sarniguet (iDalgo) Le championnat d'Espagne continue son chemin ce soir avec deux rencontres. Le promu Cadix se déplaçait sur la pelouse des basques de l'Athletic Bilbao. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les Andalous ont fait mieux que résister puisqu'ils se sont imposés 1/0 grâce à un but contre son camp d'Unai Lopez (57e) alors qu'ils jouaient à dix après l'expulsion d'Akapo à la 48e. Ce succès permet au promu de remonter à la 8e place du classement tandis que les Basques sont 15e après trois matchs joués. De son côté, le FC Séville a fait le job en s'imposant 1/0 dans son stade Sánchez Pizjuán grâce à un but dans les ultimes minutes de Youssef En-Nesyri (92e). Les derniers derniers vainqueurs de la Ligue Europa enchaînent donc un deuxième succès en deux matchs alors que l'adversaire du soir, Levante, pointe à la 13e place du classement de la Liga.

