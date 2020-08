Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Liesse à Paris après la qualification pour la finale de la Ligue des champions de football Reuters • 19/08/2020 à 07:28









LIESSE À PARIS APRÈS LA QUALIFICATION POUR LA FINALE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS DE FOOTBALL PARIS (Reuters) - Plusieurs milliers de supporteurs du Paris Saint-Germain se sont rendus sur l'avenue des Champs-Elysée mardi soir pour célébrer la qualification inédite du club pour la finale de la Ligue des champions de football, tirant notamment des feux d'artifice dans les rues de la capitale. Une foule s'est aussi amassée devant le Parc des Princes, le stade du club parisien, et de nombreux supporteurs s'étaient réunis dans des bars pour assister à la demi-finale contre le club allemand du RB Leipzig (3-0). Les supporteurs se sont enlacés et ont marché en rangs serrés. Seuls certains d'entre eux étaient munis d'un masque de protection, en dépit du regain du nombre d'infections au coronavirus en France. Du fait de la crise sanitaire, les demi-finales de la Ligue des champions se tiennent dans un format inédit, avec un seul match sur terrain neutre et à huis clos, à Lisbonne. Le PSG affrontera en finale l'Olympique lyonnais ou le Bayern Munich, opposés mercredi soir lors de la seconde demi-finale, dans la capitale portugaise. L'attaquant parisien Kylian Mbappé a dit ressentir des vibrations similaires à celles de l'été 2018 quand l'équipe de France a remporté la Coupe du monde. "Nous avons réussi à créer un groupe dans lequel chacun connaît son importance et tout le monde fait son travail", a-t-il dit en conférence de presse à Lisbonne. (Sarah White, avec Julien Pretot à Lisbonne; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.