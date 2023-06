Liénard clame qu'il en a encore sous le capot en taclant Strasbourg, le Racing lui répond

À 35 ans, Dimitri Liénard n’en a pas encore fini avec le haut niveau.

C’est en tout cas ce qu’il veut faire savoir au monde du foot, lui qui arrive en fin de bail avec son RC Strasbourg chéri (327 avec la formation alsacienne depuis 2013). « Je suis en fin de contrat le 30 juin et la reprise est dans sept jours , expliquait-il dans L’Équipe ce mardi. Je n’ai pas de nouvelles. J’ai du mal à dire que je quitte le Racing, mais personne ne m’a appelé… Donc, je suis sur le marché. […] J ‘aurais aimé avoir au moins un petit coup de fil de Marc (Keller, président du Racing) pour que les choses soient claires. Ça n’a pas été le cas. Je me fais une raison. Mais il n’y a pas d’amertume. J’ai fait dix superbes saisons. J’aurais aimé que la fin se passe simplement un peu différemment. […] Beaucoup de gens pensaient même que j’allais entamer une reconversion au club et que j’allais mettre un terme à ma carrière sur ce maintien… Mais j’ai envie de continuer ! Il faut aussi savoir regarder les choses en face. Avec sa vente aux Américains, le club entre dans une autre dimension. De toute façon, je ne serais pas resté au Racing simplement pour rester et jouer les bouche-trous. J’ai encore beaucoup de choses à donner. » …

JB pour SOFOOT.com