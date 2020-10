Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Liège-Bastogne-Liège : Roglic vainqueur, Alaphilippe déclassé Reuters • 04/10/2020 à 17:42









Liège-Bastogne-Liège : Roglic vainqueur, Alaphilippe déclassé par Samuel Messberg (iDalgo) Incroyable finale ce dimanche après midi en Belgique pour la plus vieille des Classiques le Liège-Bastogne-Liège qui a vu Primoz Roglic s'imposer devant Julian Alaphilippe. Mais quelle fin de course dingue. Il restait cinq coureurs : Alaphilippe, Roglic, Pogacar, Hirschi et Mohoric revenu dans les derniers hectomètres de la course. Une fois le sprint lancé, Alaphilippe dérobe de sa ligne et bloque me Suisse Hirschi qui bloque donc le Slovène Pogacar. Mohoric lui avait été laissé sur place suite à son gros effort pour revenir. Julian est en tête et lève les bras sur les 10 derniers mètres, pensant avoir enfin eu cette grande victoire sur la plus ancienne des Classiques. C'était sans compté sur le troisième slovène de ce groupe, Primoz Roglic qui n'a rien lâché, lui, jusqu'a la ligne et a donc chipé la première place au néo-champion du monde. Derrière, pour son changement de ligne durant le sprint le Français a été déclassé 5ème. Le top 5 : 1. Roglic, 2. Hirschi, 3. Pogacar, 4. Mohoric, 5. Alaphilippe. Barguil a lui fini 9ème.

