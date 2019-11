Lichtenberg 47, le club qui a survécu à la Stasi

Pendant près de quatre décennies, le SV Lichtenberg 47 a vécu en colocation avec un voisin redoutable : la Stasi. Mais, sans pour autant tomber dans la résistance passive, le petit club de quartier a su résister année après année pour échapper à une destruction qui semblait inévitable.

Un club de pharmaciens et de tapissiers

En général, les passagers du métro U5 sont peu nombreux à descendre à la station Magdalenenstraße. Et pour cause, l'arrondissement de Lichtenberg se distingue avant tout par son aspect résidentiel. Ici des immeubles d'habitations, là un jardin public, un kiosque, une agence pour l'emploi. Cependant, il ne faut pas marcher très longtemps pour comprendre ce que signifiait jadis l'expression "", l'un des multiples surnoms de la Stasi, du nom de la rue où la police politique de la République démocratique allemande avait ses quartiers. Et quels quartiers ! C'est tout un pâté de maisons qui porte encore la trace de ce qui fut pendant près de quarante ans le centre névralgique de la machine à broyer du régime du SED, le parti socialiste unifié d'Allemagne de l'Est. Pourtant, derrière la Normannenstraße, un rectangle vert a des allures de rayon de soleil au milieu du gris dominant. C'est le stade Hans Zoschke, celui du SV Lichtenberg 47.En passant le portail d'entrée, le visiteur est accueilli par Tim "Schrecke" Schreckenbach, une légende de l'histoire contemporaine du club. Autour du club-house, une équipe de télé est affairée à tourner une séquence pour une série policière. Henry Berthy s'excuse du vacarme provoqué par le ballet des camions des techniciens et propose de s'installer à la terrasse autour d'une tasse de café. Petites lunettes, barbe grisonnante, le sexagénaire officie aujourd'hui en qualité de directeur général d'un club qu'il a rejoint en 1963, à l'âge de onze ans, et qui, au terme de la saison 2018-2019, a gagné sa promotion en D4. Son plus grand succès sportif depuis la réunification allemande, il y a 29 ans. "