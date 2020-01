Libye : un cessez-le-feu en trompe-l'?il ?

Les négociations sur le dossier libyen sont toujours dans l'impasse. Mardi, le maréchal Khalifa Haftar a en effet quitté Moscou sans signer l'accord de cessez-le-feu en vigueur depuis dimanche sur le terrain, a annoncé la diplomatie russe. Contrairement à son « rival », le chef du gouvernement reconnu par l'ONU (GNA), Fayez el-Sarraj, qui a, lui, signé le texte. Il a été négocié sous l'égide des ministres russes et turcs de la Défense et des Affaires étrangères, en accord avec les deux hommes forts de l'État libyen, qui ne se sont cependant pas rencontrés à Moscou. Les discussions ? résultat d'un accord russo-turc annoncé le 8 janvier à Istanbul par Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan ? n'ont donc pas débouché sur un « résultat définitif », a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, qui a cependant assuré de la « poursuite des efforts » avec Ankara.En réponse, le président turc Recep Tayyip Erdogan a menacé mardi « d'infliger une leçon » à l'homme fort de l'Est libyen Khalifa Haftar s'il reprenait ses attaques contre le gouvernement de Tripoli. « Nous n'hésiterons jamais à infliger au putschiste Haftar la leçon qu'il mérite s'il poursuit ses attaques contre l'administration légitime et contre nos frères en Libye », a-t-il déclaré dans un discours devant les députés de son parti.Le projet d'accord, dont l'AFP a obtenu copie, soutient l'initiative russo-turque de mettre en...