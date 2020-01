Libye : un cessez-le-feu annoncé par les forces du maréchal Haftar

Moscou et Ankara en avaient fait l'appel. Les forces de l'homme fort de l'est libyen, le maréchal Khalifa Haftar, ont annoncé samedi un cessez-le-feu à partir de dimanche. Mais jusqu'à quand tiendra-t-il ? Elles ont prévenu toutefois dans un bref communiqué que la « riposte sera sévère en cas de violation de la trêve par le camp adverse », en référence aux forces du Gouvernement d'union nationale (GNA) reconnu par l'ONU. Dans un communiqué, Fayez al-Sarraj, le chef du GNA, a annoncé à son tour « un cessez-le-feu à partir du [dimanche] 12 janvier à minuit », soulignant lui aussi le « droit légitime » de ses forces de « riposter à toute attaque ou agression qui pourrait provenir de l'autre camp ».Le maréchal Haftar qui mène depuis avril une offensive pour prendre Tripoli, siège du GNA, avait pourtant annoncé jeudi soir la poursuite de ses opérations militaires, tout en saluant « l'initiative du président [russe] Vladimir Poutine ».Lire aussi Libye : qui est vraiment Haftar, ce général à part ?NégociationsDes tirs d'artillerie ont été entendus peu après minuit depuis le centre de Tripoli, siège du GNA, avant qu'un calme précaire ne règne sur la banlieue sud de la capitale, où les forces du GNA résistent depuis le 4 avril à une offensive des pro-Haftar. L'entrée en vigueur de ce cessez-le-feu intervient après un ballet diplomatique intensif cette semaine, conduit notamment par Ankara et Moscou qui se sont imposés...