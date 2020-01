Libye : un accord international à Berlin pour chercher une voie à la paix

Les principaux pays concernés par le conflit en Libye ont promis dimanche de respecter un embargo sur les armes et de ne plus interférer dans ses affaires intérieures pour tenter de ramener la paix dans ce pays déchiré par la guerre civile.Les dirigeants de onze pays réunis à Berlin, à commencer par la Russie et la Turquie, ont souligné dans une déclaration commune « qu'il n'y a pas de solution militaire au conflit », s'est félicité le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres.Par ailleurs Angela Merkel, la chancelière allemande, veut croire que ce sommet a permis de nourrir « l'espoir de retrouver le chemin de la paix » en Libye. Et d'éviter un afflux massif de nouveaux réfugiés en Europe.Les pays se sont aussi engagés à respecter l'embargo sur les armes, décidé en 2011 mais qui dans les faits n'a jamais été appliqué. Il sera « plus strictement contrôlé que par le passé », a promis Angela Merkel.Un cessez-le-feu permanentPar ailleurs, les participants ont aussi appelé à un cessez-le-feu permanent sur le terrain. Des rencontres inter-libyennes entre représentants militaires des deux camps devraient être organisées prochainement.Présents sur place, Fayez-al-Sarraj et Khalifa Haftar ont chacun accepté de donner « cinq noms » pour former une « Commission militaire » mixte de suivi.Plusieurs dirigeants, notamment les chefs de gouvernement italien et britannique, se sont dits ouverts à l'idée de l'envoi d'une mission internationale, voire d'une force, pour aider à garantir un cessez-le-feu, une fois qu'il aura été agréé entre les deux camps.Des tensions sur le terrainSauf que ces bonnes intentions pourraient être mises à mal sur le terrain où la trêve des combats semble fragile. Les deux rivaux, Fayez al-Sarraj, le chef du Gouvernement d'union nationale (GNA) reconnu par l'ONU à Tripoli, et son rival qui contrôle l'est libyen Khalifa Haftar ont refusé de se rencontrer lors de ...