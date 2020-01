Libye : pourquoi un cessez-le-feu sans l'Afrique est un v?u pieux

Après la réunion sur la paix en Libye qui s'est déroulée à Berlin, un fragile cessez-le-feu persiste tant bien que mal à Tripoli, sur la ligne de front où s'affrontent les miliciens du GAN, le gouvernement d'accord national du chef de gouvernement Faïez Sarraj, reconnu par les Nations unies, et l'armée, autoproclamée, nationale libyenne du maréchal rebelle Khalifa Haftar. Une fois de plus, aucun accord n'a été signé par les deux belligérants, qui ne se sont, comme à leur habitude pendant les réunions précédentes, même pas rencontrés pendant ce sommet. Leurs parrains assumés, eux, se sont parlé. Au nom de leurs poulains respectifs, grâce à une connivence à peine feinte qui s'appuie sur leurs faramineux intérêts gaziers et leur influence en Syrie. Le président turc Erdogan, qui a déployé des mercenaires syriens aux côtés du GAN, a rencontré son homologue russe Poutine, accusé de soutenir le bouillant, et têtu, maréchal, avec d'anciens soldats, employés désormais par Wagner, une société militaire privée russe qui officie déjà en Afrique.La Russie a beau nier, cette aide militaire est un secret de polichinelle. Grâce à leur influence « militaire » sur les deux frères ennemis libyens, la bataille de Tripoli est plus au moins mise en veilleuse, en tout cas pour le moment. Un « comité militaire mixte » composé de cinq officiers libyens de chacune des parties devrait se mettre en place. Quant à la violation permanente de...