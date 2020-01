Libye : pour Alger, l'implication de l'Union africaine est vitale

Alger semble de plus en plus engagée dans une série de médiations entre les différents belligérants de la crise libyenne. À la lumière de la visite du président turc Recep Tayyip Erdogan à Alger les 26 et 27 janvier et des discussions autour du dossier libyen, des informations fusent sur un rôle proactif de la diplomatie algérienne qui a lancé, selon le site britannique Middle East Eye, une discrète médiation entre Ankara et Le Caire, deux poids lourds impliqués dans la crise libyenne. « Selon les informations recueillies auprès d'un haut diplomate algérien qui a requis l'anonymat, des contacts ont été activés entre l'Algérie, l'Égypte et la Turquie bien avant la tenue du sommet de Berlin », révèle ce média, en citant ce diplomate algérien : « L'idée que nous défendons est d'éviter tout accrochage ou contact physique entre les forces armées égyptiennes et turques, terrestres, marines ou aériennes. »Lire aussi « Il n'y a pas de solution militaire en Libye », réaffirme ErdoganMiliter contre les ingérencesL'obsession d'Alger serait que les tensions provoquées par l'appui militaire assumé par Ankara au profit du Gouvernement d'union nationale (GNA) de Fayez el-Sarraj ne débouchent sur une confrontation de plus grande ampleur entre les forces turques et celles égyptiennes qui soutiennent le maréchal Khalifa Haftar.Alger a déjà désapprouvé l'intervention turque en Libye début janvier, considérant que la...