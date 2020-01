Libye : le Sénégal défend une solution africaine

Dans le ballet diplomatique qui s'agite autour de la Libye, l'Afrique fait de plus en plus entendre sa voix. Mardi, Macky Sall, qui s'exprimait à l'issue d'un entretien avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, a appelé à « une solution politique » en Libye impliquant l'Union africaine. « Je lui ai indiqué l'inquiétude du continent africain sur les conséquences de ce qui se passe actuellement en Libye et, avant tout, notre volonté d'impliquer l'Union africaine dans toute recherche de solution », a expliqué le président sénégalais devant la presse.Lire aussi Recep Tayyip Erdogan parti pour distiller son « soft power » en AfriqueLire aussi Libye : l'Afrique veut faire entendre sa voix« L'inquiétude de l'Afrique est que toutes ces armes risquent de transiter par le Sahel. Notre conviction est que le conflit libyen se résoudra par la voie politique et non la voie militaire », a-t-il ajouté. Le Conseil de sécurité de l'ONU discute en ce moment d'un projet de résolution réclamant « un cessez-le-feu permanent » en Libye. Le texte évoque des « contributions d'organisations régionales » pour la surveillance de ce cessez-le-feu, référence implicite à celles qui pourraient être apportées par l'UE et par l'Union africaine. Un sommet de l'Union africaine consacré à la Libye est d'ailleurs prévu jeudi à Brazzaville.Lire aussi Conflit libyen : ce que les Africains en disentLire aussi Libye : pour Alger, l'implication de...