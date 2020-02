Libye : l'Union africaine donne de la voix à Brazzaville

On ne le dira jamais assez. Le règlement de la question libyenne sans les Africains est une hérésie. Les responsables du continent le pensent et les faits leur donnent raison, à commencer par le péché originel de pays tiers, comme la France et la Grande-Bretagne, d''être intervenus dans la Libye de Kadhafi contre l'avis de l'Union africaine. Plus il y aura d'Afrique, plus le risque d'internationalisation sera limité avec son corollaire de conséquences inattendues et non souhaitées, à savoir l'installation d'une façon ou d'une autre de groupes terroristes dont la finalité est de contrôler des territoires dans la logique de la philosophie de l'État islamique ou d'Al-Qaïda. C'est consciente de cette réalité qu'après la Russie, l'Allemagne et tout récemment l'Algérie, l'Union africaine a pris le taureau par les cornes pour divulguer son message et partager sa vision de la solution qu'elle préconise pour la question libyenne. À ce titre, elle a fortement réactivé son comité de haut niveau pour la Libye présidé par le chef de l'État congolais Denis Sassou-Nguesso pour en assurer la 8e réunion ce 30 janvier.Lire aussi Libye : le Sénégal défend une solution africaineLire aussi Libye : pour Alger, l'implication de l'Union africaine est vitalePromouvoir un forum de réconciliation?L'objectif de l'Union africaine a été de s'inscrire dans le sillon de ce qui a été avancé dans le communiqué même de la conférence récemment organisée à...