Libye : l'Afrique veut faire entendre sa voix

C'est peu de dire que l'Afrique a été et est toujours traumatisée par la situation qu'a engendré la mauvaise gestion par les puissances intervenues en 2011 de l'après-Khadafi. A leurs yeux, le chaos que vit le Sahel et la capacité de nuisance accrue des groupes terroristes djihadistes en sont les conséquences directes. Et les pays africains sont d'autant plus amers qu'ils n'avaient pas fait mystère de leur opposition, déjà, à l'intervention étrangère en Libye. C'est fort de cet historique que le président congolais Denis Sassou Nguesso a plaidé dès le 6 janvier pour que l'Afrique ne soit pas marginalisée dans la résolution de la crise libyenne. "La Libye est un pays africain et les victimes du conflit libyen sont essentiellement en Afrique. Dès lors, toute stratégie de règlement de la crise libyenne tendant à marginaliser le continent africain pourrait se révéler complètement inefficace et contre-productive", a-t-il déclaré devant des diplomates africains et occidentaux venus lui présenter leurs v?ux pour la nouvelle année. Président du Comité de haut niveau de l'Union africaine (UA) sur la Libye, Denis Sassou Nguesso a poursuivi :"Je me sens, une fois de plus, dans l'impérieuse nécessité de suggérer de nouvelles initiatives, afin que le prochain sommet de l'UA élève la résolution du drame libyen au rang de priorité majeure".Lire aussi Conflit libyen : ce que les Africains en disent L'Afrique désigne les...