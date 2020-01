Libye : Haftar persiste et signe

Alors que le ballet diplomatique se poursuit dans plusieurs capitales comme Alger ou Tunis, Ankara et Moscou, qui se sont impliquées ces dernières semaines dans le dossier libyen, ont appelé à un cessez-le-feu en Libye le 12 janvier à minuit. Mais leur appel semble être peine perdue, puisque le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen, a annoncé la poursuite de ses opérations militaires contre les forces loyales au Gouvernement d'union nationale (GNA), reconnu par l'ONU.Lire aussi Libye : qui est vraiment Haftar, ce général à part ?Appel au cessez-le-feu en LibyeLes présidents turc Recep Tayyip Erdogan et russe Vladimir Poutine ont appelé mercredi à Istanbul à un cessez-le-feu en Libye, où leurs intérêts divergent pourtant. La Russie est accusée de soutenir le maréchal Haftar en lui envoyant notamment des centaines de mercenaires, tandis que la Turquie a annoncé l'envoi de troupes en Libye en soutien au GNA.La réponse du maréchal Haftar ne s'est pas fait attendre. Dans un communiqué lu par son porte-parole Ahmad al-Mesmari, Haftar a estimé que la stabilité ou la relance du processus politique en Libye ne pouvaient être réalisées avant l'« éradication des groupes terroristes », la dissolution et le désarmement des milices qui contrôlent, selon lui, la capitale libyenne. Khalifa Haftar, soutenu notamment par l'Égypte et les Émirats arabes unis, mène depuis début avril une offensive pour s'emparer de la capitale...