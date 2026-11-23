Image satellite diffusée par Satellite image ©2026 Vantor d'un navire russe endommagé après une frappe, dans le port de Benghazi, le 22 novembre 2026 en Libye ( Satellite image ©2026 Vantor / Handout )

L'ONU a réclamé lundi une enquête après les attaques de deux navires, dont au moins un russe, dans le port et au large de la ville libyenne de Benghazi, appelant au respect de la souveraineté du pays.

Les assauts n'ont pas été revendiqués dans l'immédiat, mais ils surviennent alors que les forces ukrainiennes ont intensifié leurs frappes à longue portée contre la Russie, bien au-delà des lignes de front.

Les autorités de l'est de la Libye avaient annoncé dimanche qu'un bateau russe avait été pris pour cible dans le port de Benghazi, puis un autre quelques heures plus tard, sans en préciser le pavillon, au large de la ville.

Le ministère de la Santé des autorités de l'Est a indiqué que ce dernier bâtiment, un navire-marchand, avait été "ciblé par des drones maritimes chargés d'explosifs au large de Benghazi".

La mission de l'ONU en Libye (Manul) "appelle à l'ouverture immédiate d'une enquête indépendante et transparente afin d'établir les faits et de demander des comptes aux responsables", a déclaré celle-ci dans un communiqué sur X, exprimant sa "profonde préoccupation" concernant ces attaques, sans désigner aucun pays.

Bombardée quotidiennement par la Russie depuis près de cinq ans, l'Ukraine a intensifié ces derniers mois ses frappes à longue portée contre son voisin, visant en particulier les infrastructures énergétiques finançant l'effort de guerre.

Image fournie par les gardes-frontières finlandais, publiée le 22 novembre 2026, montrant des opérations visant à éteindre un incendie à bord du cargo russe endommagé Sparta II, dans le golfe de Finlande ( Finnish Border Guard / Handout )

Samedi, un cargo russe a été attaqué par un drone ukrainien en mer Baltique. Début mars, c'est un méthanier russe qui avait coulé au large des côtes libyennes après une frappe imputée par Moscou à l'Ukraine.

Selon un bilan actualisé lundi par les autorités ukrainiennes, au moins 12 personnes ont été tuées lors de frappes russes dans la région de Kiev.

Alors que des médias locaux avaient fait état dans un premier temps d'une explosion dans un dépôt de munitions dans le port de Benghazi, le gouvernement basé dans cette ville a ensuite indiqué dans un communiqué que les premiers résultats de l'enquête sur l'explosion montraient qu'elle s'était "produite à bord du navire (russe) amarré au port", et qu'il était "probable qu'il ait été visé par une attaque de drones".

Selon la même source, le navire faisait route vers la Russie et avait fait escale à Benghazi pour se ravitailler en carburant et en provisions, dans le cadre d'accords de coopération entre les deux pays.

Drones maritimes

Les autorités de l'Est ont assuré que le port de Benghazi, la base navale et leurs dépôts étaient intacts et que les activités se poursuivaient normalement, après que l'incendie a été maîtrisé et le site sécurisé.

Image satellite diffusée par Satellite image ©2026 Vantor d'un navire russe (en haut) à quai dans le port de Benghazi avant une frappe, le21 novembre 2026 en Libye ( Satellite image ©2026 Vantor / Handout )

Une "enquête approfondie" a été ouverte en coordination avec les autorités russes afin de déterminer les circonstances de l'attaque, son origine et les responsables.

Le gouvernement de l'Est a affirmé que la Libye "n'est pas partie à la guerre russo-ukrainienne" ni à aucun conflit armé en dehors de ses frontières.

S'agissant de la seconde attaque, le ministère de la Santé a indiqué que tous les membres d'équipage qui avaient été blessés étaient en train de recevoir des soins, sans en préciser le nombre.

Selon des médias, il s'agirait d'un navire battant pavillon maltais.

La chaîne Alhadath a ensuite rapporté que les forces navales et aériennes avaient intercepté plus de 12 "drones maritimes chargés d'explosifs" au large de Benghazi.

La Libye reste confrontée à l'instabilité et aux divisions depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011.

Image satellite diffusée par Satellite image ©2026 Vantor du port de Benghazi après une frappe, le 22 novembre 2026 en Libye21 novembre 2026 en Libye ( Satellite image ©2026 Vantor / Handout )

Elle est actuellement gouvernée par deux exécutifs rivaux, l'un dirigé par Abdelhamid Dbeibah, basé à Tripoli et reconnu par l'ONU, l'autre, installé à Benghazi, est placé sous l'autorité du clan du maréchal Khalifa Haftar.

Dans un communiqué, le gouvernement basé à Tripoli a également rejeté toute tentative de transformer la Libye en "terrain de conflits internationaux et de règlements de comptes entre puissances étrangères".