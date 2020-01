Libye désormais fenêtre russo-turque sur le Sahel ?

Ceux qui demandent au Mali, au Burkina Faso ou un peu partout au Sahel sur Internet la venue des Russes pour arrêter la guerre contre le terrorisme risquent de voir leurs v?ux exaucés. Après le cessez-le-feu signé à Moscou en quelques jours entre les deux belligérants, les nouveaux parrains russe et turc de la Libye entrent par le nord au Sahel, où ils pourront désormais étendre leur influence. Déjà parce que rebelles tchadiens, mercenaires soudanais et djihadistes maliens se croisent sur les pistes libyennes contrôlées par les frères ennemis, désormais sous l'influence de Moscou et Ankara : le maréchal Haftar est soutenu par des mercenaires russes qui ont permis à son armée de gagner du terrain et le chef du Gouvernement d'accord national, le GAN, basé à Tripoli qui bénéficie, lui, de l'aide de l'armée turque.Lire aussi Intervention turque en Libye : le ballet diplomatique s'accélèreDes tractations toujours en cours en LibyeDepuis une dizaine de jours, une gesticulation européenne diplomatique à donner le tournis s'agitait à Bruxelles et dans les pays voisins de la Libye. L'Italie, mais surtout la France, se posait en médiateur sans être vraiment mandatée, alors que les Nations unies ont sur place un haut représentant respecté. Une initiative en fait disqualifiée par le GAN, qui accuse de manière récurrente la France de double discours depuis qu'elle a dépêché, déjà sous le mandat de François Hollande et de son ministre de la...