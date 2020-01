Liberté d'expression, harcèlement... Cinq questions pour comprendre l'affaire Mila

En postant une vidéo sur Instagram, la jeune Mila ne se doutait pas qu'elle allait bientôt se retrouver au cœur d'une affaire aux dimensions politiques et judiciaires.Du gouvernement aux représentants d'institutions religieuses en passant par de simples internautes, de nombreuses voix ont émergé, condamnant ou soutenant la jeune fille menacée de mort pour avoir tenu des propos insultants sur l'islam.Alors que la première enquête ouverte à l'encontre de la jeune fille pour « provocation à la haine à l'égard d'un groupe de personnes, à raison de leur appartenance à une race ou une religion déterminée », a été classée, jeudi, sans suite, l'affaire ne cesse toujours d'agiter la sphère politique. Retour en cinq questions sur l'affaire. LIRE AUSSI > « Je suis Mila » : le cas d'une ado menacée de mort relance le débat sur le blasphèmeComment naît la polémique ?Comme beaucoup d'adolescentes de son âge, Mila, 16 ans, a pris l'habitude de partager ses avis et ses humeurs sur Instagram. Elle poste des vidéos d'elle, répond à ses abonnés, parle de son homosexualité. La lycéenne, originaire de la région lyonnaise, publie le 18 janvier une nouvelle vidéo où elle parle en direct avec ses abonnés.Le sujet de la discussion porte notamment sur les préférences amoureuses de la jeune femme. « Pas vraiment les rebeus », lance une fille en commentaire. « Pareil pour moi, pas mon style », lui répond Mila. Un de ses abonnés lui aurait alors fait des compliments. Des avances qu'elle refuse aussitôt. Interrogée par Libération, elle explique que le garçon « a commencé à s'exciter : à nous traiter de sales lesbiennes, de racistes. Ensuite, le sujet a commencé à déraper sur la religion, donc moi j'ai dit ce que j'en pensais ».Le ton monte et la lycéenne affirme finalement « rejeter toutes les religions ». Puis, dans une seconde vidéo, rapidement relayée, elle s'en prend l'islam : « Je ...