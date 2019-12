Liberia : quand la pauvreté attend la reprise de George Weah

Les Libériens iront-ils manifester dans les rues de Monrovia ? Le rendez-vous a en tout cas été fixé au 6 janvier prochain par le chef du Conseil des patriotes (COP), Henry Costa, lors d'une conférence de presse. Initialement prévue le 30 décembre, l'opposition a finalement repoussé l'échéance après une médiation de dernière minute de l'ONU et de la Cedeao. Les « dizaines de milliers » de personnes attendues par l'opposant devront donc attendre quelques jours de plus avant d'exprimer leurs « revendications de la manière la plus pacifique qui soit ». Le gouvernement, de son côté, ne l'entend pas de cette oreille. Le ministère de la Justice a en effet fait savoir samedi que d'ici au 30 janvier, « il n'y aura pas de rassemblement pacifique, de [mouvement] de protestation, de contre-protestation ou de manifestation », a-t-il fait savoir dans un communiqué consulté par l'AFP. Une décision prise avec soulagement par l'ONU et la Cedeao, qui défendent, elles, « un dialogue sincère entre le pouvoir et l'opposition » afin « d'éliminer le recours excessif aux protestations et manifestations ».Même si elle a consenti à un report, l'opposition entend bien, coûte que coûte, faire passer son message. « Nous avons attendu pendant des mois, sans obtenir de réponse. Nous avons décidé de revenir pour envoyer un message qui, cette fois, ne pourra pas être ignoré », a déclaré Henry Costa, par ailleurs animateur de radio aux...