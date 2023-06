Liban: Macron et le prince souadien demandent de "mettre rapidement un terme à la vacance politique"

Le président français Emmanuel Macron et le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, "ont rappelé la nécessité de mettre rapidement un terme à la vacance politique institutionnelle au Liban", a indiqué vendredi soir l'Elysée après une rencontre entre les deux dirigeants.

Le Parlement libanais a échoué mercredi, pour la douzième fois, à élire un président, et le bras de fer entre le puissant Hezbollah pro-iranien et ses adversaires aggravent le risque d'une vacance prolongée dans le pays.

L'absence de président depuis huit mois "reste l'obstacle majeur à une résolution de la sévère crise socio-économique" du pays, souligne la présidence française dans un communiqué vendredi soir.

En plein effondrement économique, le Liban est dirigé par un gouvernement démissionnaire aux pouvoirs réduits.

Le Président de la République et le Prince saoudien "ont également rappelé leur attachement partagé en faveur de la sécurité et de la stabilité au Proche et Moyen-Orient et ont marqué leur volonté de poursuivre leurs efforts conjoints en faveur d'un apaisement durable des tensions".

Sur le plan bilatéral, ils entendent "développer et approfondir le partenariat entre les deux pays".

La France est ainsi disposée "à accompagner l'Arabie saoudite dans le renforcement de ses capacités de défense" et Emmanuel Macron a rappelé "la volonté des entreprises françaises de continuer d'accompagner l'Arabie saoudite dans la mise en oeuvre de son ambitieuse Vision 2030", un vaste programme de réformes.

Le Président de la République a ainsi mis en avant "le savoir-faire reconnu des entreprises françaises, notamment en matière de transition énergétique, de transport, de santé et dans les nouvelles technologies".