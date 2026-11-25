Liban-Le nouvel aéroport dans le nord témoigne du recul politique du Hezbollah

Le Liban inaugurera le mois prochain un deuxième aéroport international afin de favoriser la croissance économique dans le nord défavorisé du pays, un projet qui souligne l'affaiblissement de l'influence politique du Hezbollah, qui s'y était longtemps opposé.

Situé sur la côte, à environ 20 km de la frontière syrienne, le site de Qleyaat offrira au Liban une deuxième porte d'entrée aérienne en plus de l'aéroport international de Beyrouth, où le trafic a été perturbé ces dernières années par les guerres entre Israël et le Hezbollah.

Cette ouverture intervient alors que le Liban continue de faire face à l'occupation israélienne dans le sud du pays, à des blocages politiques et à une profonde crise financière.

Il s'agit d'"un besoin économique national", a plaidé auprès de Reuters le ministre des Travaux publics et des Transports, Fayez Rassamny .

Le secteur privé investira entre 5 et 6 millions de dollars dans l'aéroport et l'État améliorera les routes de la région, a-t-il ajouté.

Baptisé aéroport René-Moawad, du nom d'un président assassiné en 1989, il desservira dans un premier temps la Turquie, l'Égypte et la Jordanie, a précisé Fayez Rasamny.

HOSTILITE DU HEZBOLLAH

Les responsables politiques du nord du Liban plaidaient depuis longtemps pour que l'ancienne base aérienne de Qleyaat soit transformée en aéroport civil, ambitionnant qu'elle stimule la prospérité de la région du Akkar , une zone majoritairement sunnite jouxtant la frontière syrienne.

Plus de 300.000 personnes vivent dans le Akkar, la région la plus pauvre du pays.

Mais cette idée s'est heurtée à l'opposition du Hezbollah, groupe armé chiite soutenu par l'Iran qui a longtemps exercé une influence déterminante sur les affaires gouvernementales, ont rappelé à Reuters Hadi Hobeiche, un élu, et Hamed Zakaria, une personnalité locale.

Hadi Hobeiche , ancien député du Akkar , a expliqué que lui-même et un groupe d'élus de la région avaient obtenu le soutien de toutes les parties à l'exception du Hezbollah.

Adversaire de longue date du Hezbollah, Hadi Hobeiche a déclaré que le groupe avait soulevé des inquiétudes concernant l'autorité chargée de la sécurité de l'aéroport et avait manifesté à l'époque une "hostilité intense" envers le projet.

"Lorsque les conditions politiques du pays ont changé, nous avons pu (lancer le projet)", a-t-il dit.

Le service de presse du Hezbollah n'a pas répondu à la demande de commentaire formulée par Reuters.

L'équilibre des forces au Liban a été profondément bouleversé depuis 2024, lorsque Israël a durement frappé le Hezbollah au cours de deux guerres en moins de deux ans et que le président syrien Bachar al Assad, allié du Hezbollah, a été renversé, affaiblissant fortement l'emprise du groupe sur les affaires gouvernementales libanaises.

PROJET PRIORITAIRE

Bachar al Assad s'était lui aussi opposé à cet aéroport, redoutant qu'il ne tombe sous l'autorité d'une force de sécurité hostile, a expliqué à Reuters un haut responsable politique proche du Hezbollah.

Depuis son arrivée au pouvoir au début de 2025, le Premier ministre Nawaf Salam mène une politique gouvernementale visant à obtenir le désarmement du Hezbollah.

L'ouverture de l'aéroport de Qleyaat figurait également parmi ses priorités.

Le gouvernement a accordé à l'entreprise privée Sky Lounge une concession de quatre ans pour exploiter l'aéroport dans le cadre d'un partenariat public-privé.

Le président de Sky Lounge, Ziad el-Monla , a déclaré que le gouvernement souhaitait ouvrir l'aéroport "le plus rapidement possible". "Le nord a été oublié pendant 30 ou 40 ans", a-t-il confié à Reuters.

Il envisage une plateforme desservant à la fois les passagers syriens et libanais et espère que l'État pourra en tirer jusqu'à 20 millions de dollars de recettes sur quatre ans.

Sky Lounge a déclaré avoir déjà conclu un accord avec une compagnie aérienne locale pour assurer des vols depuis le nouvel aéroport, tandis que les négociations avec des transporteurs régionaux et internationaux se poursuivent.

Lors d'une visite de Reuters à l'aéroport au début du mois de novembre, des dizaines d'ouvriers s'activaient encore autour d'un hangar en cours de transformation en terminal passagers. À l'intérieur, des câbles serpentaient sur le sol et des échafaudages étaient dressés contre des murs encore nus.

Hamed Zakaria a déclaré faire pression sur les autorités pour l'ouverture de l'aéroport de Qleyaat depuis plus de dix ans. Militant politique local et homme d'affaires, il espère que le nouvel aéroport profitera à une région qu'il juge négligée.

"Le Akkar est fait pour le développement, pour la prospérité", a-t-il conclu.

(version française Nicolas Delame, édité par Benoit Van Overstraeten)