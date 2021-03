Liban : il faut accroître "fortement" les pressions (source diplomatique française)

Européens et Américains doivent accroître les "pressions" sur la classe politique libanaise pour obtenir la formation d'un nouveau gouvernement et cela pourrait in fine aussi passer par des "sanctions", a déclaré mercredi une source diplomatique française.

"Il faut un accroissement très fort des pressions sur les acteurs libanais. Le travail des prochaines semaines c'est cela", a déclaré ce diplomate à des journalistes.

"On ne va pas agir seul mais avec nos partenaires européens, avec les Américains", a-t-on ajouté de même source.

Le président français Emmanuel Macron s'est fortement impliqué, en vain jusqu'à présent, pour tenter de débloquer la crise politique au Liban.

L'arrivée d'une nouvelle administration à Washington change un tout petit peu la donne même si les Américains restent très hostiles à tout échange avec le mouvement chiite pro-iranien du Hezbollah, très puissant sur l'échiquier politique libanais.

"Ce travail (de pression) va pouvoir se faire de manière beaucoup plus fluide avec l'administration Biden", alors que pour Donald Trump, le Liban n'était qu'une "variable d'ajustement" dans son rapport de forces avec l'Iran, note-t-on de même source.

Depuis la démission du gouvernement après une énorme explosion à Beyrouth en août, la classe politique n'a pas réussi à s'entendre sur la formation d'un nouveau cabinet capable de mener des réformes alors que le pays est au bord du chaos économique.

Dans ce contexte, "la question des sanctions va finir par se poser" à l'encontre des responsables libanais qui bloquent toute évolution politique, poursuit la source diplomatique française.

"Ce n'était pas la priorité du moment en août/septembre mais au bout de six/sept mois la question se pose, elle est légitime", dit-elle.

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a accusé les responsables politiques libanais de "non-assistance à pays en danger" en se refusant à sortir du statu quo et de la paralysie politique.

La livre libanaise est en chute libre - elle a frôlé les 15.000 livres pour un dollar mardi, soit dix fois plus que le taux officiel - l'inflation explose - elle atteignait 145% fin 2020 - la pauvreté aussi.