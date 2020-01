Liban : des heurts entre manifestants et forces de l'ordre font près de 400 blessés

Ce samedi a été marqué par les affrontements parmi les plus violents depuis le début du mouvement de contestation il y a trois mois au Liban. Au moins 377 personnes ont été blessées à Beyrouth dans des heurts entre manifestants et forces de l'ordre, ont annoncé les secouristes locaux ce dimanche matin. En fin de soirée, les protestataires ont été dispersés par les policiers qui procédé à plusieurs arrestations, selon les médias locaux. REUTERS/Mohamed Azakir La colère populaire a été exacerbée par une dégradation rapide ces dernières semaines de la situation socioéconomique et l'incapacité des autorités à former un gouvernement qui réponde aux attentes des contestataires, plus de deux mois après la démission du Premier ministre Saad Hariri.Les violences ont commencé devant l'une des principales entrées du Parlement, au coeur de la capitale, quand des manifestants s'en sont pris aux membres de la police anti-émeute, stationnés derrière des barricades et des barbelés. REUTERS/Mohamed Azakir Les manifestants, parfois masqués, leur ont lancé des pierres, des poteaux de signalisation et des branches d'arbres. Quelques-uns ont tenté de franchir les barbelés. La police anti-émeute a dispersé la foule au moyen de canons à eau avant de recourir à des tirs de gaz lacrymogène. De part et d'autre de l'artère menant à l'entrée du Parlement, des vitres de panneaux publicitaires ont été brisées.80 personnes hospitaliséesLes affrontements se sont poursuivis de plus belle durant plusieurs heures. Des manifestants ont lancé des pierres et des feux d'artifice sur les forces de l'ordre. Des façades de banques ont également été endommagées par les manifestants, selon l'agence nationale de l'information (ANI). Ces derniers jours, les protestataires ont ciblé les banques, accusées de complicité avec le pouvoir, attaquant plusieurs enseignes dans le centre de Beyrouth. Scènes surréalistes ce soir ...