Liban : "À une heure près, je perdais l'ensemble de mes collègues"

Premier partenaire historique de l'OL à l'international depuis 2011, le club libanais de l'Athletico SC, situé juste à proximité du port de Beyrouth, a subi de plein fouet l'explosion du mardi 4 août. Stéphane D'Urbano, directeur technique de l'Académie de l'Athletico, se livre à cœur ouvert.

On n'en revient toujours pas.... Mon président a une entreprise de transports, dont les locaux sont situés au port même. Dans cette entreprise, des bâtiments qui concentrent tout le secteur administratif appartiennent à l'Athletico. Tous les jours, on a des gens qui se rendent dans ces locaux dont moi. Pour remettre les faits dans le contexte, le port ferme ses portes à cinq heures du matin et l'explosion a eu lieu à six heures... À une heure près, je perds tous mes collègues ce jour-là. Ça s'est vraiment joué à un fil... Moi, j'étais avec mon boss qui avait eu la bonne idée de quitter le boulot un peu plus tôt. On faisait un tennis, à 45 kilomètres de là. On a soudainement entendu une première explosion et nous avons naturellement sursauté, bien que mon patron a l'habitude d'entendre des détonations puisqu'il a vécu au Liban en temps de guerre. Mais là... Dans les cinq-dix secondes qui ont suivi, l'onde de choc est arrivée et a pulvérisé toutes les vitres autour de nous. Le bruit et le choc de l'impact ont été extraordinairement violents.C'est toujours très compliqué mais moi, je me considère plus comme un privilégié qu'autre chose. J'habite un peu plus loin, j'étais assez distant de la situation et je n'ai rien perdu. En revanche, pour mes collègues, c'est une autre histoire. Il y en a qui ont vu leur maison pulvérisée, d'autres ont perdu des membres de leur famille...On touche du bois mais pour l'instant, je n'ai pas eu d'écho allant dans ce sens. En revanche, indirectement, il y a beaucoup