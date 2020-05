Liban: 16 arrestations pour des opérations de change et transferts illégaux

Seize personnes, en majorité des Syriens, ont été interpellés au Liban pour des opérations de change et transferts de fonds illégaux vers la Syrie, a annoncé samedi l'armée, les autorités ayant durci le ton contre les changeurs en contravention, en pleine pénurie du dollar.

Au Liban, au bord du naufrage économique, le taux de change officiel reste inchangé, mais la livre libanaise a connu ces derniers mois une forte dépréciation face au dollar dans les bureaux de change.

Dans un communiqué publié samedi, l'armée libanaise indique avoir démantelé un réseau et arrêté 13 Syriens et trois Libanais qui procédaient à "des transferts financiers et des opérations de change de manière illégale", à travers une "plateforme en ligne illégale".

Les militaires ont saisi "des sommes importantes" et les interpellations ont eu lieu dans 12 régions.

Le coup de filet a été mené grâce à l'arrestation, plus tôt cette semaine, d'un changeur libanais à Beyrouth en possession "de centaines de milliers de dollars", a indiqué à l'AFP une source de sécurité.

Selon la source, il collaborait avec un autre syrien, installé au Liban depuis des années et rattaché au réseau, pour l'envoi des fonds vers la région d'Idleb, en Syrie voisine.

Initialement le réseau envoyait l'argent avec des voyageurs qui se rendaient en Syrie. Avant d'utiliser la plateforme en ligne pour contourner la fermeture de la frontière, imposée mi-mars pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus, selon la même source.

Le Liban, qui vit une grave crise économique, a vu tarir ses sources traditionnelles de devises (tourisme et transferts des expatriés notamment). Les banques ont imposé des restrictions draconiennes sur les retraits en dollar.

La livre libanaise est indexée sur le billet vert depuis 1997 au taux fixe de 1.507 livres pour un dollar. Mais la monnaie nationale a dégringolé jusqu'à franchir en avril le seuil historique des 4.000 livres pour un dollar.

Face à cet effondrement, la Banque centrale a fixé un plafond de 3.200 livres pour un dollar dans les bureaux de change, sans empêcher l'émergence d'un marché noir.

Les forces de sécurité ont multiplié les descentes contre les changeurs illégaux, procédant à des dizaines d'interpellation.

Dans le cadre d'une enquête sur la manipulation du taux de change, un haut responsable de la Banque centrale a été interpellé jeudi, quelques jours après l'arrestation du président du syndicat des bureaux de change.

Vendredi la Banque du Liban (BDL) a nié dans un communiqué "toute manipulation du marché des changes" à travers ses opérations.

La crise a eu des répercussions sur la Syrie voisine, où la monnaie nationale a connu une dépréciation.

Pour le pays en guerre, visé par des sanctions occidentales, le Liban offrait selon des experts un accès dérobé aux dollars, vitaux pour l'économie et les importations syriennes.