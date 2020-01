Liban : 145 blessés dans de nouveaux heurts entre manifestants et forces de l'ordre

L'heure n'est pas à l'apaisement au Liban. Au lendemain d'affrontements ayant fait 377 blessés chez les manifestants et les forces de l'ordre, de nouveaux heurts ont éclaté dimanche et fait au moins 145 blessés à Beyrouth.Pour le deuxième soir consécutif, des centaines de manifestants se sont rassemblés dans le centre-ville, à l'entrée d'une avenue menant au Parlement. Aux cris de « Révolution, Révolution », ils ont jeté des pierres et des pétards sur les policiers bloquant l'avenue. Ces derniers ont répliqué avec des balles en caoutchouc, un canon à eau et des lacrymogènes.La Croix Rouge libanaise a fait état de 145 blessés, dont 45 hospitalisés. Deux journalistes ont été blessés, dont l'un à la main par une balle en caoutchouc selon son média. REUTERS/Mohamed Azakir En fin de soirée et face au nuage de gaz lacrymogène et aux pluies diluviennes, les manifestants se sont retirés du principal point de rassemblement et les heurts ont cessé, selon des journalistes de l'AFP sur place. Seule une poignée de contestataires sont restés dans les rues voisines.Une réunion de sécurité convoquée lundiEn trois mois de contestation, la colère n'a fait que grandir parmi les manifestants, qui fustigent l'inertie des dirigeants : la crise économique s'aggrave avec des licenciements en masse, des restrictions bancaires drastiques et une forte dépréciation de la livre libanaise face au dollar. « On en a marre des hommes politiques. Après trois mois de révolution, ils nous prouvent qu'ils ne changent pas, qu'ils n'écoutent pas, qu'ils n'apportent rien », s'insurge Mazen, 34 ans.Sur Twitter, les forces de sécurité ont appelé les manifestants à ne pas « attaquer » la police. Samedi, les forces de l'ordre avaient aussi tiré des balles en caoutchouc dans le centre-ville, après que des manifestants ont lancé des pierres et des poteaux de signalisation sur elles. Une télévision locale et ...