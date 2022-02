LGV Sud-Ouest : une nouvelle collectivité landaise rejoint le financement

La communauté des communes Maremne Adour Côte Sud (Macs), qui comprend les stations balnéaires de Capbreton et d'Hossegor, s'est prononcée jeudi pour soutenir le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse (LGV) Sud-Ouest, dont le financement reste fragilisé par le refus de plusieurs collectivités.

Les élus de cette intercommunalité de 70.000 habitants, située sur la façade atlantique entre Dax et le Pays basque, ont voté d'une courte majorité (20 voix pour, 19 contre et 18 abstentions) une contribution au projet à hauteur de 10 millions d'euros sur 40 ans, alors que l'institution ne figurait pas dans le plan de financement initial.

Le coût total de cette LGV Sud-Ouest, devant faire gagner depuis Paris, une heure de trajet vers Toulouse et 20 minutes vers Dax, est estimé à 14,3 milliards d'euros, avec un financement à 40% par l'État, 40% par des collectivités locales d'Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine et 20% par l'Union européenne.

Si les collectivités d'Occitanie se sont rapidement mises d'accord pour réunir 2,2 milliards d'euros, celles de Nouvelle-Aquitaine ne sont pas parvenues à rassembler l'ensemble du 1,7 milliard d'euros qui leur était demandé dans le plan de financement.

La communautés d'agglomération Pays basque, celle du Grand Dax ainsi que les départements du Lot-et-Garonne et de Gironde ont ainsi refusé de participer, tandis que le département des Pyrénées-Atlantiques a contribué moins que prévu.

Fin décembre, selon le préfet coordinateur du projet Étienne Guyot, il manquait encore 235,5 millions d'euros à trouver auprès des collectivités pour boucler le financement.

En cas de blocage persistant, la région Nouvelle-Aquitaine "prendra ses responsabilités" en échange de contreparties financières futures, à trouver sur "les péages versés par SNCF Réseau" et sur les "retours de fiscalité prévus" pour les collectivités, a indiqué jeudi à l'AFP son président, Alain Rousset.