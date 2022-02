LGV Sud-Ouest : sans financement du département, la future gare d'Agen retardée, avertit Castex

Le refus du département du Lot-et-Garonne de cofinancer le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse (LGV) dans le Sud-Ouest pourait retarder la construction d'une nouvelle gare à Agen, a averti le Premier ministre Jean Castex, dans une lettre consultée par l'AFP samedi.

L'Etat "a toujours été favorable à la construction de cet ouvrage" "inscrit à la déclaration d'utilité publique", a rappelé M. Castex.

Mais "la décision de l'assemblée départementale de refuser de contribuer au financement du projet (...) est de nature à avoir des conséquences très préjudiciables sur le calendrier de réalisation de la gare", met-il en garde dans une lettre adressée vendredi soir au maire et président de l'agglomération d'Agen Jean Dionis du Séjour (Modem), favorable au projet LGV.

Dans sa lettre, M. Castex appelle "les collectivités lot-et-garonnaises" à afficher "un front uni" pour trouver "une issue favorable" au dossier.

Le projet ferroviaire prévoit la construction de deux tronçons à grande vitesse au sud de Bordeaux, devant faire gagner une heure de trajet vers Toulouse et 20 minutes vers Dax.

Il prévoit notamment la construction d'une gare LGV dans l'agglomération agenaise, à mi-chemin entre Bordeaux et Toulouse, sans qu'un calendrier n'ait été arrêté à ce stade.

Le projet de LGV Sud-Ouest est estimé à 14,3 milliards d'euros, avec un financement prévu à 40% par l'État, 40% par des collectivités locales d'Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine -d'abord par des contributions directes puis via une fiscalité future- et 20% par l'Union européenne.

En Nouvelle-Aquitaine, si l'agglomération agenaise a validé ce cofinancement, plusieurs collectivités ont refusé de participer - les départements du Lot-de-Garonne et la Gironde, la communauté d'agglomération Pays basque - tandis que d'autres - Pyrénées-Atlantiques et agglomération et Dax - ont engagé une participation plus faible qu'attendu.

Début février, la région Nouvelle-Aquitaine a débloqué une contribution supplémentaire pour pallier ces défections et boucler le plan de financement.

Le plan sera transmis le 22 février au Conseil d'État, qui doit ouvrir la voie à la création de l'établissement public chargé de piloter le projet, selon la région.