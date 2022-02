LGV Sud-Ouest : l'agglomération de Dax accepte finalement le co-financement

L'agglomération de Dax (Landes) a décidé mercredi, deux mois après un premier refus, de co-financer le projet de LGV Sud-Ouest, qui prévoit de la relier Bordeaux et Toulouse par une nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse.

Les élus dacquois ont validé une participation directe de 12,8 millions d'euros, soit 10 millions de moins que ce qui leur était initialement demandé dans le cadre du plan de financement de ce projet.

A la mi-décembre, l'agglomération avait d'abord refusé de contribuer, réclamant notamment la participation de davantage de collectivités locales au tour de table financier.

"Quand on négocie un compromis chacun doit faire un pas vers l'autre", a défendu mercredi soir le président de l'agglomération du Grand Dax Julien Dubois (centre-droit), pro-LGV, deux semaines après qu'une collectivité voisine, non prévue dans le plan de financement initial, a ajouté 10 millions d'euros de participation.

Ce projet de ligne à grande vitesse au sud de Bordeaux, qui doit faire gagner une heure de trajet de Paris vers Toulouse et 20 minutes vers Dax, est estimé à 14,3 milliards d'euros, avec un financement prévu à 40% par l'État, 40% par des collectivités locales d'Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine et 20% par l'Union européenne.

Si les collectivités d'Occitanie s'étaient rapidement mises d'accord pour réunir 2,2 milliards d'euros de contributions nettes, celles de Nouvelle-Aquitaine ont tardé à rassembler l'ensemble du 1,7 milliard d'euros demandé.

Début février, la région avait débloqué une contribution supplémentaire de 225,6 millions d'euros pour pallier les refus de la communauté d'agglomération Pays basque et des départements de Lot-et-Garonne et de Gironde de participer au projet, tandis que les Pyrénées-Atlantiques et désormais, l'agglomération de Dax, ont engagé une participation plus faible qu'attendue.

Ce plan de financement, très critiqué localement par les élus écologistes et une dizaine d'associations environnementales opposés au projet, sera transmis le 22 février au Conseil d'État, qui doit ouvrir la voie à la création de l'établissement public chargé de piloter le projet, a indiqué la région.